Логинов задумался о завершении карьеры из-за постоянных нападок

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов заявил, что готов завершить карьеру из-за нападок зарубежных спортсменов.

Россиянин завоевал золото мирового первенства в спринте. После этого спортсмену начали припоминать дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. 22 февраля итальянская полиция пришла в номер к Логинову с обыском.

«Наверно, этим действительно пытаются ускорить процесс завершения моей карьеры. Если всем от этого будет лучше, значит, вскоре надо будет так и сделать. Я уже не молодею, может, кому-то от этого станет комфортней», — сказал Логинов в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что сборная России заняла четвертое место в эстафете на чемпионате мира.