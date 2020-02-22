Панарин набрал больше 80 очков в третьем сезоне НХЛ подряд
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал больше 80 очков в третьем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд.
В матче регулярного чемпионата НХЛ против »Каролины Харрикейнз» форвард набрал два очка, оформив гол и отдав результативную передачу. Таким образом, на его счету теперь 81 очко в текущем сезоне.
Это позволило ему повторить достижение Сергея Федорова (1991-1994), Евгения Малкина (2006-2009) и Никиты Кучерова (2016-2019).
Примечательно, что Александр Овечкин набирал больше 80 очков на протяжении шести сезонов НХЛ.
Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» обыграл «Каролину» благодаря двум очкам Панарина.