«Шахтер» переиграл «Бенфику» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Донецкий «Шахтер» обыгрывал лиссабонскую «Бенфику» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Встреча, прошедшая Харькове, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Алан Патрик и Виктор Коваленко. У гостей мяч забил Пицци.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что стали известны пары 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
«Шахтер» (Донецк, Украина) — «Бенфика» (Лиссабон, Португалия) — 2:1
Голы: 1:0 — Патрик, 56; 1:1 — Пицци, 66; 2:1 — Коваленко, 72.