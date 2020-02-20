Черышев установил новый рекорд Лиги чемпионов
Полузащитник испанского клуба «Валенсия» и сборной России Денис Черышев установил новый рекорд Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sport24.
Воспитанник мадридского «Реала» смог самый быстрый гол после выхода на замену в игре против «Аталанты».
Россиянин вышел на поле стадиона «Джузеппе Меацца» в Милане на 64-ой минуте, а уже спустя всего две минуты смог распечатать ворота оппонента.
Стоит отметить, что итоговый счет матча — 4:1 в пользу «Аталанты».
Ранее сообщалось, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов немецкий «РБ Лейпциг» в гостях обыграл лондонский «Тоттенхэм»..