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Полузащитник испанского клуба «Валенсия» и сборной России Денис Черышев установил новый рекорд Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sport24.

Воспитанник мадридского «Реала» смог самый быстрый гол после выхода на замену в игре против «Аталанты».

Россиянин вышел на поле стадиона «Джузеппе Меацца» в Милане на 64-ой минуте, а уже спустя всего две минуты смог распечатать ворота оппонента.

Стоит отметить, что итоговый счет матча — 4:1 в пользу «Аталанты».

Ранее сообщалось, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов немецкий «РБ Лейпциг» в гостях обыграл лондонский «Тоттенхэм»..