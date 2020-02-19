Агент Сотниковой рассказала о состоянии фигуристки после операции

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Олимпийской чемпионке по фигурному катанию — 2014 Аделине Сотниковой предстоит долгая реабилитация после перенесенной операции, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировала агент спортсменки Мария Шашина на своей странице в Instagram.

«Аделина Сотникова действительно сейчас госпитализирована, она перенесла очень серьезную операцию, и ее ждет долгий путь реабилитации и восстановления. Ее жизни ничего не угрожает и чувствует она себя удовлетворительно», — написала она.

О том. что спортсменка была прооперирована стало известно 18 апреля. Причина, по которой Сотникова прибегла к помощи хирургов, не известна.

Ранее сообщалось, что Тарасова поддержала Сотникову после операции.