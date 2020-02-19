Агент Сотниковой рассказала о состоянии фигуристки после операции
Олимпийской чемпионке по фигурному катанию — 2014 Аделине Сотниковой предстоит долгая реабилитация после перенесенной операции, сообщает ТАСС.
Об этом проинформировала агент спортсменки Мария Шашина на своей странице в Instagram.
«Аделина Сотникова действительно сейчас госпитализирована, она перенесла очень серьезную операцию, и ее ждет долгий путь реабилитации и восстановления. Ее жизни ничего не угрожает и чувствует она себя удовлетворительно», — написала она.
О том. что спортсменка была прооперирована стало известно 18 апреля. Причина, по которой Сотникова прибегла к помощи хирургов, не известна.
Ранее сообщалось, что Тарасова поддержала Сотникову после операции.
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Уважаемые друзья, болельщики и все сочувствующие. Мы искренне благодарим Вас за огромное количество слов поддержки, которые мы получили за последние сутки! @adelina_sotnikova14 действительно сейчас госпитализирована, она перенесла очень серьезную операцию и ее ждёт долгий путь реабилитации и восстановления. Ее жизни ничего не угрожает и чувствует она себя удовлетворительно. ⠀ Уважаемые представители СМИ, от лица Аделины Сотниковой и всей нашей команды мы просим не беспокоить сотрудников медучреждения по вопросам, касающимся госпитализации Адель и не отвлекать их от основной задачи — сделать все возможное, чтобы наша Аделина в самые короткие сроки смогла вновь выйти на лёд и заниматься любимым делом — радовать зрителей и болельщиков своим катанием. ⠀ Пока не ждите каких-либо комментариев по этому вопросу, нам необходимо сконцентрироваться на выздоровлении. Благодарим за понимание! ���� ⠀ #аделинасотникова #фигурноекатание #сми #shhashinaagency @1tv @sport24ru @aif_ru @ntvru @sport_express @vesti24