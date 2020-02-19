Тарасова поддержала Сотникову после операции
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала олимпийскую чемпионку 2014 года Аделину Сотникову.
18 февраля стало известно, что фигуристка была госпитализирована и перенесла операцию.
«Не болей, поправляйся, береги себя!» — написала Тарасова спортсменке под ее постом в Instagram.
Экс-фигуристка является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы, а также четырехкратной победительницей первенства России.
Ранее Сотникова рассказала о причинах госпитализации.
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Уважаемые мои и любимые болельщики , большое спасибо за ваше искреннее беспокойство за мое здоровье �� со мной уже все хорошо ���� Операция прошла успешно и я в надежных руках ���� Немного переработала �� Впереди ещё реабилитация , но я справлюсь и надеюсь совсем скоро мы увидимся с вами ������ Ваша Sotka ����❤️ #всехлюблю #всемспасибо #ещесильнее #ещебыстрее #ещевыше