Восемь болельщиков погибли в результате ДТП в Перу

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Восемь болельщиков эквадорской «Барселоны» погибли в результате ДТП в Перу. Об этом сообщает El Universo.

Источник утверждает, что трагедия произошла вчера утром, 15 февраля. Фанаты возвращались на автобусе из Лимы, где проходил ответный матч второго раунда Кубка Либертадорес «Спортинг Кристал» — «Барселона», который завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.

Сообщается, что автобус с болельщиками упал с 15-метровой высоты и несколько раз перевернулся. В автомобиле на тот момент находилось более 50 человек — 30 человек из них пострадали. 12 были доставили с помощью двух самолетов из Перу в Эквадор. Все они были распределены по ближайшим больницам.

Тела погибших будут доставлены в Эквадор сегодня, 16 февраля. Отмечается, что личности всех погибших уже установлены.

Ранее сообщалось, что более 90 тыс. человек зарегистрировались на церемонию прощания с известным американским баскетболистом Коби Брайантом.