Рублев проиграл в четвертьфинале турнира в Роттердаме

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Российский теннисист Андрей Рублев не сумел выйти в полуфинал турнира в Роттердаме.

В матче четвертьфинала российский спортсмен уступил представителю Сербии Филипу Крайиновичу.

Встреча, которая длилась 1 час 31 минуту, завершилась в двух сетах с результатом 6:7 (2:7), 4:6 в пользу Крайиновича.

За выход в финал сербский теннисист поспорит с представителем Франции Гаэлем Монфисом

Ранее сообщалось, что Монфис вышел в полуфинал турнира ATP в Роттердаме.