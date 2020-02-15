Рублев проиграл в четвертьфинале турнира в Роттердаме
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Российский теннисист Андрей Рублев не сумел выйти в полуфинал турнира в Роттердаме.
В матче четвертьфинала российский спортсмен уступил представителю Сербии Филипу Крайиновичу.
Встреча, которая длилась 1 час 31 минуту, завершилась в двух сетах с результатом 6:7 (2:7), 4:6 в пользу Крайиновича.
За выход в финал сербский теннисист поспорит с представителем Франции Гаэлем Монфисом
Ранее сообщалось, что Монфис вышел в полуфинал турнира ATP в Роттердаме.