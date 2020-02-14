Бойцы клуба Нурмагомедова получили 20 месяцев тюрьмы

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Спортсмены бойцовского клуба, принадлежащего действующему чемпиону Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабибу Нурмагомедову, получили 20 месяцев тюрьмы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, в 2017 году члены клуба осуществили организованное нападение на призера чемпионата России по самбо Шамиля Куромагомедова. Следствие считает, что его заказал один из олигархов.

Однако, злоумышленникам не удалось реализовать задуманное, так как они сумели нанести лишь травмы средней тяжести.

Стоит отметить, что Дорогомиловский суд Москвы не сумел найти доказательства мотивов убийства Куромагомедова.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко заявил, что Александр Емельяненко может провалить подготовку к бою против Магомеда Исмаилова.