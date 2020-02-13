Форвард «Спартака» Соболев поделился впечатлениями от Федуна

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Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев поделился впечатлениями от владельца клуба Леонида Федуна. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, глава красно-белых следил за его выступлениями еще со времен «Томи», чем вызвал приятное удивление.

Также Соболев заявил, что ему удалось перекинуться парочкой слов с Федуном по окончании дебютного матча на товарищеском турнире в Катаре.

Ранее сообщалось, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин провел встречу с президентом «Сочи» Борисом Ротенбергом.