Публикацию Тарасова про коронавирус назвали расистской

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Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) раскритиковала фотографию, выложенную полузащитником Дмитрием Тарасовым, передает РИА «Новости».

В Stories Instagram футболист выложил фотографию с парикмахером азиатской внешности и подписал «коронавирус». В организации посчитали такую публикацию расистской.

«В ситуации борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными, к сожалению, мы все больше видим подобные выражения в соцсетях и СМИ в отношении игроков из Азии», — сообщили в FARE.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз не получал запрос о шутке Тарасова про коронавирус.