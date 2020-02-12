Публикацию Тарасова про коронавирус назвали расистской
Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) раскритиковала фотографию, выложенную полузащитником Дмитрием Тарасовым, передает РИА «Новости».
В Stories Instagram футболист выложил фотографию с парикмахером азиатской внешности и подписал «коронавирус». В организации посчитали такую публикацию расистской.
«В ситуации борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными, к сожалению, мы все больше видим подобные выражения в соцсетях и СМИ в отношении игроков из Азии», — сообщили в FARE.
Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз не получал запрос о шутке Тарасова про коронавирус.