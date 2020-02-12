Решение по переходу Кокорина в «Сочи» может быть принято 14 февраля
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Решение по переходу нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина в Сочи может быть принято 14 февраля, сообщает ТАСС.
Об этом проинформировал генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко. История о переходе Кокорина в сочинскую команду началась в конце январе, итогом ее послужил отказ футболиста от трансфера и перевод его в «Зенит-2».
«Мы должны увидеться с Александром в Турции, где сборы проводим мы и «Зенит». Надеюсь, что 14-го числа наступит ясность в данном вопросе», — заявил Рубашко.
Ранее сообщалось, что Березуцкий поддержал идею пригласить Кокорина в ЦСКА.