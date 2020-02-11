«Спартак» вышел в плей-офф КХЛ

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«Спартак» дома одолел «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу столичной команды. В последнем матче команд победа досталась «Металлургу» со счетом 4:3.

«Спартак» одержал победу в шестой игре из последних девяти и 31-й из 56 в сезоне. «Магнитка» проиграла четвертую встречу из последних пяти и 30-й из 55 в сезоне.

Стоит отметить, что эта победа позволила команде обеспечить себе место в плей-офф КХЛ.

Ранее сообщалось, что «Салават» одолел «Адмирал» в домашнем матче КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» — «Металлург» — 4:2

0:1 — Потехин, 21:48;

0:2 — Нестрашил (Филиппи, бол), 29:21;

1:2 — Ганзл (Никонцев, Кулик), 32:54;

2:2 — Херсли (Цыплаков, Кулик), 48:03;

3:2 — Даугавиньш (Зубов, Ганзл, бол), 48:46;

4:2 — Ганзл (Никонцев, Рылов), 59:51.