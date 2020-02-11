Хачанов вышел в 1/8 финала турнира в Роттердаме
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/8 финала турнира в Роттердаме.
На старте турнира российский спортсмен одолел представителя Италии Фабио Фоньини.
Встреча, которая длилась 1 час 19 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:3 в пользу россиянина. Примечательно, что по ходу игры итальянцу потребовалась медицинская помощь.
За выход в четвертьфинал Хачанов сразится с британцем Дэниелом Эвансом.
Ранее сообщалось, что латвийская теннисистка Севастова снялась с турнира в Санкт-Петербурге.