Долг Союза биатлонистов России перед IBU увеличился

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о долге организации перед Международным союзом биатлонистов (IBU).

В качестве одного из условий восстановления прав СБР должен был к октябрю 2019 года погасить €550 тыс. из €700 тыс. долга. После заседания рабочей группы стало известно, что российская организация должна компенсировать еще более €170 тыс.

Драчев заявил, что не видит конструктивной работы рабочей группы, а с каждым собранием долг только увеличивается.

«Теперь мы должны еще €356 тыс., причем не очень понятно, по каким причинам. По этой причине я бы хотел много вопросов адресовать руководству IBU», — цитирует Драчева ТАСС.

В 2017 году IBU ограничил СБР в правах в связи с допинговым скандалом. Российские биатлонисты могут продолжать выступать на соревнованиях под своим флагом, но страна не имеет права выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и проводить у себя международные соревнования.