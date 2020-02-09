Дубль Дзюбы принес «Зениту» волевую победу над ЦСКА

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Петербургский «Зенит» переиграл московский ЦСКА в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая в испанской Ла-Нусии, завершилась со счетом 3:2 в пользу сине-бело-голубых. В составе победителей дубль оформил Артем Дзюба, также отличился Сердар Азмун. У армейцев мячи забили Кристиян Бистрович и Федор Чалов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее полузащитник ЦСКА Яка Бийол поведал о целях своей команды на весеннюю часть чемпионата.

Футбол. Товарищеский матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 3:2

Голы: 0:1 — Бистрович, 22; 0:2 — Чалов, 43; 1:2 — Дзюба, 59; 2:2 — Дзюба, 61; 3:2 — Азмун, 64.