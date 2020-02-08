«Локомотив» может заменить Смолова форвардом из Англии

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Московский «Локомотив» может заменить ушедшего в испанскую «Сельту» нападающего сборной России Федора Смолова форвардом из Англии. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, селекционная служба «железнодорожников» предоставила тренерскому штабу во главе с Юрием Семиным фамилии восьми потенциальных кандидатов на позицию нападающего.

Стоит отметить, что три из восьми игроков представляют Английскую премьер-лигу (АПЛ).

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев поделился мыслями о скандале вокруг нападающего петербургского «Зенита» и капитана национальной команды Артема Дзюбы