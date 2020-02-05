Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Лос-Анджелесом»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз».
Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.
В составе победителей хет-трик на свой лицевой счет оформил российский нападающий Александр Овечкин. Еще одну шайбу забросил Джон Карлсон.
У проигравшей команды дважды отличился Джон Картер.
Добавим, что после этой игры на счету 34-летнего Овечкина стало 698 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. До рекорда канадского нападающего Уэйна Гретцки осталось 196 голов.
Ранее сообщалось, что вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов получил травму во время тренировки