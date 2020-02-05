Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Лос-Анджелесом»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/612/12938612/EPqjxK-XsAAZc78-pic905-895x505-50183.jpg">

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз».

Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей хет-трик на свой лицевой счет оформил российский нападающий Александр Овечкин. Еще одну шайбу забросил Джон Карлсон.

У проигравшей команды дважды отличился Джон Картер.

Добавим, что после этой игры на счету 34-летнего Овечкина стало 698 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. До рекорда канадского нападающего Уэйна Гретцки осталось 196 голов.

Ранее сообщалось, что вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов получил травму во время тренировки