Медведева ответила на обвинения в чрезмерном употреблении алкоголя

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Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на обвинения, связанные с чрезмерном употреблении алкоголя, передает Sport24.

Спортсменка провела прямой эфир в Instagram, где опровергла эти слухи. Она отметила, что вопросы про алкоголь стали ей поступать после сериала «Spinning Out», где главная героиня — фигуристка, готовящаяся к Олимпийским играм, часто употребляет алкогольные напитки.

«Это неправильно! И это неправда! Фигуристы себе такого не позволяют. И я не думаю, что кто-либо из спорта высоких достижений позволяет себе настолько расслабиться», — заявила Медведева.

Ранее сообщалось, что Медведева нарисовала певицу Билли Айлиш.