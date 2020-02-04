Медведева ответила на обвинения в чрезмерном употреблении алкоголя
Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на обвинения, связанные с чрезмерном употреблении алкоголя, передает Sport24.
Спортсменка провела прямой эфир в Instagram, где опровергла эти слухи. Она отметила, что вопросы про алкоголь стали ей поступать после сериала «Spinning Out», где главная героиня — фигуристка, готовящаяся к Олимпийским играм, часто употребляет алкогольные напитки.
«Это неправильно! И это неправда! Фигуристы себе такого не позволяют. И я не думаю, что кто-либо из спорта высоких достижений позволяет себе настолько расслабиться», — заявила Медведева.
Ранее сообщалось, что Медведева нарисовала певицу Билли Айлиш.