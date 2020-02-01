«Спартак» победил «Ростов» благодаря дублю Мирзова
Московский «Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре.
Встреча, прошедшая в Дохе, завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. В составе победителей дубль оформил Резиуан Мирзов. У ростовчан мяч забил Деннис Хаджикадунич.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» проиграл в серии пенальти белградскому «Партизану».
Футбол. Кубок Матч Премьер
«Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:1
Голы: 1:0 — Мирзов, 49; 2:0 — Мирзов, 75; 2:1 — Хаджикадунич, 89.