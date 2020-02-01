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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые в карьере забросил 10+ шайб в пяти играх, сообщает Sport24.

Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттавы Сенаторз». Таким образом, в пяти последних матчах российский форвард забросил 11 шайб.

Кроме двух шайб «Оттаве» он также забросил шайбу «Нэшвиллу» (4:5), оформил по хет-трику в играх «Айлендерс» (6:4) и «Нью-Джерси» (5:2), а также забросил дважды «Каролине» (2:0).

Ранее сообщалось, что наставник «Вашингтона» поделился мнением об Овечкине.