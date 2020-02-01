Овечкин единолично занял восьмое место в списке снайперов НХЛ

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин единолично занял восьмое место в списке снайперов.

Россиянин оформил дубль в матче регулярного чемпионата против «Оттавы Сенаторз», забросив свои 694-ю и 695-ю шайбу в НХЛ.

На девятой строчке теперь находится шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье, выступавший в заокеанской лиге в период с 1979 по 2004 год.

Седьмое место в настоящее время занимает Майк Гартнер, выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс». Овечкину необходимо забросит 14 шайб, чтобы обогнать его.

У лидера списка, канадца Уэйна Гретцки, 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» оказался сильнее «Детройт Ред Уингз».