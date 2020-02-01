Овечкин догнал Мессье в списке лучших снайперов НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин догнал легендарного форварда Марка Мессье в списке лучших снайперов лиги.
Россиянин забросил шайбу в игре регулярного чемпионата против «Оттавы Сенаторз», которая стала для него 694-ой в карьере.
По этому показателю 34-летний обладатель «Конн Смайт Трофи» сравнялся с Марком Мессье, который выступал в НХЛ в период с 1979 по 2004 год.
Напомним, что до рекорда Уэйна Гретцки Овечкину осталось забросить ровно 200 шайб.
Ранее сообщалось, что уфимский «Салават Юлаев» обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).