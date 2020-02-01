Бастрыкин поручил завести дело по обрушению СКК в Петербурге
Глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин распорядился завести уголовное дело по факту обрушения крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский», в результате которого погиб рабочий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.
По ее словам, дело возбудили из-за гибели рабочего и факта нарушения правил безопасности при проведении работ по сносу комплекса.
«Председатель СК РФ поручил руководству Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу незамедлительно возбудить уголовное дело», — уведомила Петренко.
Она добавила, что по поручению Бастрыкина материалы дела направят следователям центрального аппарата СК.
Ранее стало известно, что случилось обрушение 80% конструкций стен и кровли СКК. При обрушении пропал 29-летний рабочий, который позже был найден мертвым.
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