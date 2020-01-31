МЧС: под завалами обрушившейся крыши СКК в Петербурге могут быть люди

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В региональном ГУ МЧС сообщили, что люди могут находиться под завалами рухнувшей крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» (СКК) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве добавили, что площадь обрушения в настоящее время неизвестна.

«Предварительно, под завалами могут находиться рабочие», — добавили в МЧС.

Других подробностей произошедшего пока нет.

Ранее видео инцидента опубликовала «Фонтанка». На кадрах видно, что рухнула крыша и часть здания. При этом на видео снят момент, как строители вели высотные работы в момент обрушения.

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