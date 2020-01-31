Нападающий «Рейнджерс» Панарин восстановился после травмы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/206/12894206/fdsfsf-pic905-895x505-92634.png">

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Артемий Панарин восстановился после травмы и сможет помочь своему коллективу в игре регулярного чемпионата против «Детройт Ред Уингз». Об этом сообщает пресс-служба заокеанской лиги.

Данную информацию подтвердил наставник клуба Дэвид Куинн.

Напомним, что в текущем сезоне на счету россиянина 68 очков в 47 играх. Всего за карьеру в Северной Америке Панарин набрал 388 очков в 369 играх.

Ранее сообщалось, что екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) переиграл минское «Динамо».