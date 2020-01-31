Стала известна сумма, которую заплатит «Сельта» за аренду Смолова

<img src="//img.gazeta.ru/files3/998/12936998/RIAN_6097495.HR-pic905-895x505-31018.jpg">

Испанская «Сельта» заплатит порядка €600 тысяч за аренду нападающего столичного «Локомотива» и сборной России Федора Смолова. Об этом сообщает «Чемпионат».

В случае успешного выступления, россиянин может быть выкуплен у «железнодорожников» за €6 миллионов.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 29-летний форвард в 14 матчах забил три мяча, а также отдал три результативные передачи.

Также на его счету победа в Суперкубке России.

Ранее сообщалось, что «Сельта» на своем официальном сайте объявила о подписании нападающего «Локомотива» Федора Смолова.