Стала известна сумма, которую заплатит «Сельта» за аренду Смолова
Испанская «Сельта» заплатит порядка €600 тысяч за аренду нападающего столичного «Локомотива» и сборной России Федора Смолова. Об этом сообщает «Чемпионат».
В случае успешного выступления, россиянин может быть выкуплен у «железнодорожников» за €6 миллионов.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 29-летний форвард в 14 матчах забил три мяча, а также отдал три результативные передачи.
Также на его счету победа в Суперкубке России.
Ранее сообщалось, что «Сельта» на своем официальном сайте объявила о подписании нападающего «Локомотива» Федора Смолова.