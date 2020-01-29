«Крылья Советов» объявили об уходе Соболева в «Спартак»

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«Крылья Советов» официально объявили об уходе нападающего Александра Соболева в «Спартак».

Как сообщает сайт самарцев, между футбольными клубами была достигнута договоренность об аренде до конца сезона-2019/2020 с последующим правом выкупа атлета.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок сборной России забил десять голов. Он отстает от лидирующего в гонке бомбардиров лидера «Зенита» Артема Дзюбы на один забитый мяч.

Стоит отметить, что также на футболиста претендовали ЦСКА, «Динамо» и ряд других российских клубов.

Ранее «Локомотив» подал в суд на Геркуса.