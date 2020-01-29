«Крылья Советов» объявили об уходе Соболева в «Спартак»
«Крылья Советов» официально объявили об уходе нападающего Александра Соболева в «Спартак».
Как сообщает сайт самарцев, между футбольными клубами была достигнута договоренность об аренде до конца сезона-2019/2020 с последующим правом выкупа атлета.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок сборной России забил десять голов. Он отстает от лидирующего в гонке бомбардиров лидера «Зенита» Артема Дзюбы на один забитый мяч.
Стоит отметить, что также на футболиста претендовали ЦСКА, «Динамо» и ряд других российских клубов.