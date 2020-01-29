Фигуристка Щербакова осталась недовольна своим прокатом на ЧЕ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/398/12927398/RIAN_6143974.HR-pic905-895x505-49538.jpg">

Российская фигуристка Анна Щербакова, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, осталась недовольна своим прокатом на завершившемся в австрийском Граце чемпионате Европы. Об этом спортсменка написала в Instagram.

По ее словам, к следующим соревнованиям она планирует подойти в более лучшей форме.

«Континентальное первенство осталось позади! Оно подарило массу незабываемых эмоций! Я выступила не лучшим образом, так как получилось не все, что запланировала. Я могла сделать больше.

Что ж, к следующим стартам я буду более подготовленная», — написала Щербакова.

Ранее сообщалось, что 14-летняя российская фигуристка Алена Канышева, входящая в группу Тутберидзе, намерена уйти из одиночного катания.