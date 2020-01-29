Фигуристка Щербакова осталась недовольна своим прокатом на ЧЕ
Российская фигуристка Анна Щербакова, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, осталась недовольна своим прокатом на завершившемся в австрийском Граце чемпионате Европы. Об этом спортсменка написала в Instagram.
По ее словам, к следующим соревнованиям она планирует подойти в более лучшей форме.
«Континентальное первенство осталось позади! Оно подарило массу незабываемых эмоций! Я выступила не лучшим образом, так как получилось не все, что запланировала. Я могла сделать больше.
Что ж, к следующим стартам я буду более подготовленная», — написала Щербакова.
Ранее сообщалось, что 14-летняя российская фигуристка Алена Канышева, входящая в группу Тутберидзе, намерена уйти из одиночного катания.
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✨Чемпионат Европы!✨ Было очень много положительных и радостных моментов. Но я чувствую, что могла сделать больше, прокатать лучше... От чего желание работать и улучшаться к следующим соревнованиям ещё больше���� Для меня выступать на таких важных соревнованиях - огромный бесценный опыт! И за такую возможность я хочу поблагодарить моих тренеров, которые не просто помогли мне подготовится к этим соревнованиям, а были рядом, поддерживали, настраивали и верили в меня!♥️✨ Огромное спасибо моим родным и близким! Мне безумно приятно чувствовать вашу любовь, читать ваши сообщения и знать, что у меня есть такая поддержка���� И, конечно, я хочу сказать спасибо моим болельщикам�� Вы придаёте мне сил и помогаете верить в себя!