Сотрудник Минспорта скрыл покупку женой квартиры и был уволен
Сотрудника министерства спорта России уволили после того, как он скрыл скрыл в декларации о доходах и имуществе приобретение женой дорогостоящей квартиры, передает «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру.
Также первый заместитель директора ФГУП «Дирекция программы по развитию физической культуры и спорта» не представил сведения о расходах.
В Генпрокуратуре отметили, что покупка трехкомнатной квартиры в Москве существенно превысили заявленный им доход его и членов его семьи за 2014-2016 годы. После этого министерство спорта провело проверку в отношении представителя ведомства.
Ранее тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов объяснил свои слова о коррупции в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ).