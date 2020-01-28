Сборная России по биатлону может уменьшиться вдвое

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Состав сборной России по биатлону может уменьшиться вдвое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева.

По его словам, в следующем сезоне вместо 16 спортсменов может выступать всего восемь. Данное решение будет принять в случае изменения методики подготовки к новому тренировочному циклу.

«Мы анализируем каждое место для подготовки, чтобы найти наиболее подходящий вариант. Прорабатывается перспектива работы на зарубежных базах, но в таком случае сборная сократится наполовину», — сказал Драчев.

Ранее сообщалось, что известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможных изменениях в тренерском штабе биатлонной сборной России.