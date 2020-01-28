Сборная России по биатлону может уменьшиться вдвое
Состав сборной России по биатлону может уменьшиться вдвое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева.
По его словам, в следующем сезоне вместо 16 спортсменов может выступать всего восемь. Данное решение будет принять в случае изменения методики подготовки к новому тренировочному циклу.
«Мы анализируем каждое место для подготовки, чтобы найти наиболее подходящий вариант. Прорабатывается перспектива работы на зарубежных базах, но в таком случае сборная сократится наполовину», — сказал Драчев.
Ранее сообщалось, что известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможных изменениях в тренерском штабе биатлонной сборной России.