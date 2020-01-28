Петербургский суд оставил без изменения приговор заводящему «Спартака»

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Городской суд Санкт-Петербурга оставил без изменения приговор заводящему «Спартака» Валерию Бевзу за нарушение статьи 20.31 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Об этом сообщает Sport24.

4 декабря 2019 года Петроградский районный суд города Санкт-Петербург приговорил Бевза к денежному штрафу в размере пяти тысяч рублей и запрету на посещение спортивных мероприятий сроком на полтора года.

Поданная жалоба была отклонена вышестоящей инстанцией. Таким образом, решение вступает в законную силу.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» под руководством немецкого специалиста Доменико Тедеско отправился на предсезонный турнир в Катар.