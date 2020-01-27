Роналду высказался о гибели Коби Брайанта

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Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал трагическую гибель известного экс-баскетболиста Коби Брайанта, передает «Чемпионат.com».

Изначально СМИ информировали о пяти погибших, включая самого игрока и его 13-летнюю дочь Джанна. Однако появились сведения, что в общей сложности на борту вертолета находились девять человек, никто из них не выжил.

«Так грустно слышать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джанны. Коби был настоящей легендой и источником вдохновения для очень многих людей», — написал форвард в своем Instagram.

Ранее НБА выступила с официальным заявлением после гибели Коби Брайанта.