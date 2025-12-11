На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Следственном комитете заявили, что ЧП в Пермском политехе произошло в ангаре вуза

СК: взрыв в Пермском политехе произошел в ангаре вуза
Труфанов Александр/Яндекс Карты

ЧП в Пермском политехническом университете произошло в ангаре, который принадлежит вузу, но был арендован юридическими лицами. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю, передает ТАСС.

«В настоящее время следствием установлено, что инцидент произошел в ангаре, принадлежащем университету, который арендуют юридические лица для проведения испытаний оборудования», — сообщили в ведомстве.

ЧП произошло 11 декабря во время лабораторных испытаний. По предварительным данным, в результате нарушения технологического процесса с гидродинамического стенда сошла испытательная машина.

Ударной волной в здании снесло двери в лаборатории. Всего пострадали пять человек. У трех из них закрытые черепно-мозговые травмы. Двое не выжили. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Ранее два человека пострадали при взрыве освежителя воздуха в магаданской квартире.

