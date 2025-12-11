В Кремле прокомментировали задержание российского ученого в Польше

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал правовым произволом задержание российского археолога Александра Бутягина в Польше. Об этом он заявил во время брифинга.

«Мы будем требовать по дипломатическим каналам прав на защиту интересов нашего гражданина. Дипломаты будут над этим работать. Главное — добиться освобождения российского гражданина», — отметил он.

Песков добавил, что Варшава — это не самое подходящее место для поездок.

11 декабря радиостанция RMF FM сообщила, что польские спецслужбы по запросу Украины задержали сотрудника Эрмитажа российского археолога Александра Бутягина, якобы проводившего раскопки в Крыму.

В публикации говорится, что ученого задержали на прошлой неделе на пути из Нидерландов на Балканы. Бутягин проводит серию лекций в Европе. В ходе задержания мужчина отказался давать показания в прокуратуре.

Варшавский суд решил арестовать археолога на 40 дней. На данный момент ожидается формальный запрос из Киева на его экстрадицию.

В публикации отмечается, что преступление, в совершении которого обвиняется ученый, наказывается лишением свободы на срок от одного до десяти лет.

Ранее в Польше задержали трех украинцев со шпионским оборудованием.