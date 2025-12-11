На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, что Путин может провести международный телефонный разговор

Песков: вечером у Путина возможен международный телефонный разговор
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Вечером у президента РФ Владимира Путина возможен международный телефонный разговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Уже вечером возможен международный телефонный разговор», — поделился Песков.

5 декабря помощник российского лидера Юрий Ушаков говорил, что в графике президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, но при необходимости он будет легко организован.

По словам дипломата, подобную беседу будет очень легко организовать с учетом того, что даже личная встреча политиков на Аляске была спланирована и проведена за три дня. Ушаков отметил, что при появлении соответствующих предпосылок такие контакты будут осуществлены.

Также Ушаков допустил, что встреча Путина и Трампа может состояться в ближайшем будущем. По словам Ушакова, обсуждения всех вопросов в Москве «происходили на базе тех ключевых пониманий, достигнутых в Анкоридже».

Ранее в Белом доме заявили об ожидании решения по Украине в ближайшее время.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами