В Кремле рассказали, что Путин может провести международный телефонный разговор

Вечером у президента РФ Владимира Путина возможен международный телефонный разговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Уже вечером возможен международный телефонный разговор», — поделился Песков.

5 декабря помощник российского лидера Юрий Ушаков говорил, что в графике президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, но при необходимости он будет легко организован.

По словам дипломата, подобную беседу будет очень легко организовать с учетом того, что даже личная встреча политиков на Аляске была спланирована и проведена за три дня. Ушаков отметил, что при появлении соответствующих предпосылок такие контакты будут осуществлены.

Также Ушаков допустил, что встреча Путина и Трампа может состояться в ближайшем будущем. По словам Ушакова, обсуждения всех вопросов в Москве «происходили на базе тех ключевых пониманий, достигнутых в Анкоридже».

Ранее в Белом доме заявили об ожидании решения по Украине в ближайшее время.