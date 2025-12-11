У Андрея Макаревича больше нет бизнеса в России

Музыкант и телеведущий Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) вышел из состава учредителей компании «Самый Смак» — это был его последний бизнес в России. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Музыкант и телеведущий Андрей Макаревич вчера, 10 декабря, вышел из состава учредителей продюсерской фирмы «Самый Смак». Теперь учредителем компании значится только Павел Судаков», — рассказали в Rusprofile.

Там добавили, что компания артиста терпела убытки в 2024 году. У телеведущего больше не осталось бизнеса в России.

«Компанию «Самый Смак» учредили в 1999 году. Она занималась выпуском кулинарно-развлекательной передачи «Смак». По итогам прошлого года организация показала нулевую выручку и убыток в 63 тысячи рублей. В 2023 году артист ликвидировал ИП. Также Макаревич числился учредителем в 15 различных компаниях. Среди них «Философия Ненасилия», «Синтез Старз», «Джем Клуб Мьюзик», «Мамбо Продакшн» и других», — заключили в Rusprofile.

