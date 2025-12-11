На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У Андрея Макаревича больше нет бизнеса в России

Rusprofile: Макаревич лишился последнего бизнеса в России
true
true
true
close
Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом)/VK Видео

Музыкант и телеведущий Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) вышел из состава учредителей компании «Самый Смак» — это был его последний бизнес в России. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Музыкант и телеведущий Андрей Макаревич вчера, 10 декабря, вышел из состава учредителей продюсерской фирмы «Самый Смак». Теперь учредителем компании значится только Павел Судаков», — рассказали в Rusprofile.

Там добавили, что компания артиста терпела убытки в 2024 году. У телеведущего больше не осталось бизнеса в России.

«Компанию «Самый Смак» учредили в 1999 году. Она занималась выпуском кулинарно-развлекательной передачи «Смак». По итогам прошлого года организация показала нулевую выручку и убыток в 63 тысячи рублей. В 2023 году артист ликвидировал ИП. Также Макаревич числился учредителем в 15 различных компаниях. Среди них «Философия Ненасилия», «Синтез Старз», «Джем Клуб Мьюзик», «Мамбо Продакшн» и других», — заключили в Rusprofile.

Ранее у Ларисы Долиной нашли тайный особняк — она не платила за него налоги 12 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами