Лавров рассказал о приоритетах для России в вопросе урегулирования на Украине

Россия не тратит силы на прогнозы о том, когда завершится конфликт на Украине, она будет добиваться намеченных целей вне зависимости от прогнозов урегулирования. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола по теме урегулирования на Украине, передает ТАСС.

«Конкретные сроки [окончания конфликта] называют представители Европы, кто-то говорит до весны, кто-то говорит в течение 2026 года. Мы все-таки на это силы не тратим. У нас есть конкретные задачи», — сказал дипломат.

В ходе этого же выступления Лавров заявил, что понимания по Украине, достигнутые Россией и США на саммите на Аляске в августе этого года, касаются в том числе нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса республики.

Согласно обновленному мирному плану президента США Дональда Трампа, должен быть зафиксирован контроль России над Крымом, ДНР и ЛНР, а также остановиться на линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях. Согласно информации СМИ, мирный план состоит из четырех документов: соглашения из 20 пунктов, гарантий безопасности для Украины, обязательств США по поводу вступления Украины в НАТО, а также отдельного американо-российского соглашения.

Ранее Лавров назвал потери ВСУ с начала СВО.