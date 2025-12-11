Радио Судного дня передало новое сообщение

Радиостанция УВБ-76, известная также как «Радио Судного дня», передала новое кодированное сообщение. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который фиксирует активность станции.

По данным канала, 11 декабря в 12:48 по московскому времени в эфир вышла комбинация «НЖТИ 82331 ЕРШОВУЗ 1362 0915».

Накануне радиостанция передала целую серию сообщений, которая началась в 09:07 мск и включала восемь переданных подряд наборов позывных «НЖТИ» и необычных кодовых слов, среди которых были «Мюоносвод», «Спинобаз», «Фригория», «Опальный», «Сноповый», «Дымозюзя», «Анусокеб», «Централ», «Котовоин» и «Комплектный». Последние сигналы из этой серии были зафиксированы около 13:08, когда в эфире прозвучало слово «крясосыч».

Еще одно сообщение появилось в 13:49 и содержало комбинацию «НЖТИ 47534 БЕСПОДОБНЫЙ 2270 0912».

В начале декабря станция также транслировала отдельные слова — в том числе «живодерка» и «дерношиип», значение которых энтузиасты по-прежнему не могут интерпретировать. 1 декабря в эфире последовательно прозвучали четыре послания, завершившиеся словом «Ошохлыш».

УВБ-76 работает с конца 1970-х годов. В штатном режиме она передает непрерывный жужжащий сигнал, из-за которого получила прозвище «Жужжалка». Любители радиоперехватов связывают станцию с закрытой системой связи, предположительно созданной в СССР во времена Холодной войны и продолжающей функционировать до сих пор.

Ранее на Западе заявили об «угрозе для НАТО» из-за одного послания «Радиостанции Судного дня».