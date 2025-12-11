На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина домогался детей на детской площадке в Карелии и предстал перед судом

В Карелии отправили в колонию мужчину, домогавшегося детей на детской площадке
true
true
true
close
Pixabay

В Карелии вынесли приговор 32-летнему мужчине, который домогался малолетних на детской площадке. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в середине апреля этого года на детской площадке в одном из районов региона. Пьяный мужчина пришел на детскую площадку и стал совершать развратные действия в отношении детей — пострадали восемь малолетних. Его действия пресекли мужчины, которые заметили происходящее. Они же сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

Действия злоумышленника квалифицировали по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ и части 3 статьи 135 УК РФ. Мужчина признал вину, во время следствия он содержался под стражей. Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее россиянин представлялся ребенком восьмилетним девочкам и развращал их по переписке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами