Мужчина домогался детей на детской площадке в Карелии и предстал перед судом

В Карелии отправили в колонию мужчину, домогавшегося детей на детской площадке

В Карелии вынесли приговор 32-летнему мужчине, который домогался малолетних на детской площадке. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в середине апреля этого года на детской площадке в одном из районов региона. Пьяный мужчина пришел на детскую площадку и стал совершать развратные действия в отношении детей — пострадали восемь малолетних. Его действия пресекли мужчины, которые заметили происходящее. Они же сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

Действия злоумышленника квалифицировали по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ и части 3 статьи 135 УК РФ. Мужчина признал вину, во время следствия он содержался под стражей. Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

