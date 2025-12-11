У «гормона стресса» нашли полезный для памяти эффект

Ученые Йельского университета показали, что гормон стресса кортизол не только усиливает запоминание эмоциональных событий, но и делает эмоциональную память более точной благодаря перестройке динамических мозговых сетей. Результаты опубликованы в Science Advances (SciAdv).

Известно, что стресс способствует формированию ярких эмоциональных воспоминаний, но механизмы этого процесса долго оставались неясными. Чтобы понять, как именно кортизол влияет на работу мозга, исследователи провели двойное слепое испытание.

На первом этапе участники принимали синтетический аналог кортизола (гидрокортизон) или плацебо. После этого испытуемые просмотрели изображения в ходе фМРТ (магнитно-резонансной томографии) и сообщали, какие чувства они вызывают. На следующий день ученые проверили, насколько хорошо участники помнили эти изображения. Каждый проходил процедуру дважды — с кортизолом и без.

Ключевым элементом исследования стал анализ функциональной связности мозга во время отдельных пятисекундных эпизодов. Ученые использовали данные фМРТ, чтобы предсказать эмоциональную реакцию и то, запомнит ли человек изображение. Оба прогноза оказались точными. Это позволило выделить мозговые сети, отвечающие за эмоциональную интенсивность и формирование памяти, и проследить, как кортизол меняет их работу.

Кортизол повышал согласованность и активность сетей, связанных с эмоциями. Сети памяти при этом «переквалифицировались» для обработки эмоционального содержания. Гормон также усиливал взаимодействие между системами, отвечающими за эмоции и память, помогая мозгу избирательно закреплять значимые переживания.

По словам авторов, стрессовая реакция по своей природе адаптивна и может усиливать запоминание только тех событий, которые человек воспринимает как эмоционально важные. Поэтому, отмечают исследователи, в условиях стресса обучение может быть более успешным, если материал вызывает яркие чувства или содержит эмоционально насыщенные элементы.

Ранее ученые выявили ранний признак психоза в мозге.