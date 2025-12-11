На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США и Россия договорились о статусе Украины после конфликта

Лавров: РФ и США достигли понимания о внеблоковом и безъядерном статусе Киева
МИД России

Понимания по Украине, достигнутые Россией и США на саммите на Аляске в августе этого года, касаются в том числе нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса республики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на «круглом столе» по тематике урегулирования украинского конфликта, передает РИА Новости.

Для России эти понимания сохраняют свою актуальность и могут служить отправной точкой в регулировании украинского конфликта, отметил министр.

По итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Кремле обе стороны, и Вашингтон, и Москва, подтвердили взаимные понимания, достигнутые на Аляске, рассказал Лавров.

Глава МИД уточнил, что смысл этих пониманий заключается в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности, то есть она должна отказаться от стремления вступить в НАТО.

В ходе этой же встречи Лавров заявил, что потери ВСУ с начала российской специальной военной операции превысили 1 миллион человек.

Накануне стало известно, что администрация Трампа требует от Украины скорого ответа на свой мирный план. По информации британской газеты The Financial Times, американский лидер хочет добиться урегулирования конфликта до католического Рождества. Он дал Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. Однако, по мнению европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы.

Трамп заявил, что Зеленскому следует быть реалистом.

Переговоры о мире на Украине
