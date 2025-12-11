Большунов не попал в тройку призеров в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка России

Большунов занял пятое место в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка России

Лыжник Сергей Ардашев одержал победу в гонке с раздельного старта на дистанции 15 км классическим стилем, которая прошла в рамках этапа Кубка России в Чусовом.

Второе место занял Илья Семиков, замкнул тройку сильнейших Алексей Червоткин.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял только пятое место, отстав от лидера на 37 секунд.

29 ноября Большунов столкнулся с Александром Бакуровым в полуфинале мужского спринта на первом этапе Кубка России. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу. Из-за повреждения он пока не может выходить на старты.

Большунов принес Бакурову свои извинения, однако также обвинил соперника в симуляции травмы. Большунов не сможет принимать участие в гонках, пока не восстановится Бакуров.

Ранее Большунов не вышел на награждение по итогам масс-старта.