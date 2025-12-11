Вика Цыганова предложила отдать особняк Лободы артистам цирка

Певица Вика Цыганова в беседе с изданием «Абзац» заявила, что Светлана Лобова больше не может претендовать на свое жилье в Подмосковье после отъезда из России.

Цыганова призвала отдать дом Лободы нуждающимся. К примеру, артистам цирка или пенсионерам.

«Я считаю, что если люди оставили и предали Россию, то они не имеют права сюда возвращаться. Нужно сделать законодательно, чтобы они не возвращались сюда», — рассказала исполнительница.

9 декабря Telegram-канал Mash сообщал, что Лобода увеличила цену на свой дворец в Подмосковье.

Речь идет о недвижимости Лободы в Николо-Урюпино. Артистка продает участок почти в гектар с трехэтажным домом, гостевым домом, строениями для охраны и персонала, гаражом на три машины, 12 гостевых парковочных места, сад с прудом и беседку с барбекю. Певица намерена продать жилье за 850 миллионов рублей. Ранее она выставляла дом на продажу за 650 миллионов рублей.

До начала специальной военной операции на Украине певица активно выступала в России, но весной 2022-го Лобода поддержала Украину и покинула Россию. Артистка проживала в Литве и периодически обращалась к своим подписчикам в социальных сетях на русском языке.

Ранее Цыганова предложила Долиной спеть с Инстасамкой.