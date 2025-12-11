На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров прокомментировал отмену Украиной всего, что связано с Россией

Лавров считает невменяемой отмену Украиной исторических фигур и событий России
Adam Gray/AP

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает невменяемой отмену Украиной русских художников, ученых, писателей, композиторов, представителей императорской династии Романовых, а также Полтавской и Бородинской битв. Об этом дипломат заявил в ходе круглого стола по теме урегулирования на Украине, передает ТАСС.

«Очень трудно предположить, что с такой степенью вменяемости киевский режим будет готов на серьезные переговоры и, самое главное, серьезные договоренности», — сказал Лавров.

В ноябре украинский «Институт национальной памяти» признал императора Николая І и Николая ІІ, императора Петра І, полководца Александра Суворова, участников декабристского восстания и других исторических лиц символами «российского империализма».

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский иронично отреагировал на решение Киева «отменить» имена российских императоров.

