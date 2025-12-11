На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новогодний фильм с Ларисой Долиной могут снять с эфира 31 декабря

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Глава ФПБК Виталий Бородин потребовал вырезать из новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика» певицу Ларису Долину. Он заявил «Газете.Ru», что в противном случае будет добиваться снятия комедии с эфира 31 декабря.

Виталий Бородин отметил, что создатели киноленты поступили неправильно, когда отказались удалять сцену с Ларисой Долиной. По его словам, из-за участия артистки фильм нельзя показывать россиянам в новогоднюю ночь.

«С тем, что он вышел, уже ничего не сделать. А вот по поводу новогодней ночи, я считаю, что нужно запретить показывать 31 декабря фильм с участием Долиной. И в принципе мы будем просить запретить участие Долиной в новогодних программах, которые показывают на федеральных каналах. Люди и так уже в ней разочаровались, они ей не верят, идет народное порицание. Все понимают, кто такая Долина, и, соответственно, никто ее видеть не хочет. Это как Пугачева, которая совершила ряд глупостей, и сейчас они играют против нее», — заявил Бородин.

Глава ФПБК считает, что зрители негативно воспримут показ фильма с Ларисой Долиной. Он подчеркнул — ее появление на экранах в новогоднюю ночь продемонстрирует, что она не понесла никакое наказание за свои действия.

«Ее уже везде отменяют. Чтобы вы понимали, Долину на сегодняшний день отменили в 5–6 регионах. Нужно понимать реакцию людей. Этот фильм будут смотреть жены, дети, родственники участников СВО. Даже мне ребята из зоны СВО звонили и говорили: «Слушайте, что происходит? Почему у нас законы нарушают артисты?». Узнаваемые люди пользуются тем, что их не могут привлечь к ответственности. Долина на фоне того, что идет специальная военная операция, позволяет себе через суды забирать недвижимость. Мы считаем, это неправильно. Поэтому не нужно позволять Долиной выступать в новогоднюю ночь, чтобы народ на нее смотрел. Со своей стороны, мы попросим вырезать Ларису Долину или снять фильм с эфира, обратимся в министерство культуры и еще в ряд других структур», — рассказал Бородин.

Светская премьера «Невероятных приключений Шурика» состоялась 10 декабря в Москве. Несмотря на скандал с недвижимостью, Ларису Долину не вырезали из комедии. В одной из сцен она исполнила песню «За деньги – да». Также во время появления артистки на экране в зале устроили дождь из фальшивых денег.

Ранее в Сочи покупатели отомстили бывшей хозяйке квартиры за «эффект Долиной».

