На подлете к Москве уничтожен беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотник, летевший к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«Один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны», — поделился Собянин.

До этого мэр столицы сообщал, что силы противовоздушной обороны уничтожили еще три беспилотника, летевших на Москву. По его словам, в настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов. Общее число сбитых БПЛА достигло 38.

По информации Минобороны России, силы противовоздушной обороны в период с 23:00 мск до 7:00 мск уничтожили 287 украинских беспилотных летательных аппаратов в 12 регионах страны. Из них 40 были перехвачены в Московской области (32 сбитых беспилотника направлялись в сторону Москвы).

На этом фоне аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский отменили, задержали и перенаправили 378 рейсов.

Ранее сообщалось, что в Воронеже после атаки БПЛА было частично отключено электричество.