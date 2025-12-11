На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о погибших при взрыве в здании пермского политеха

Прокуратура: есть погибшие и пострадавшие при ЧП в пермском политехе
true
true
true
close
Яндекс Карты

В результате взрыва в здании Пермского национального исследовательского политехнического университета есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, передает РИА Новости.

«В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, органы прокуратуры организовали проверку по факту инцидента.

Telegram-канал SHOT писал, что в здании аэрокосмического факультета ПНИПУ во время испытания гидродинамического стенда взорвалось колесо. В результате происшествия погиб директор завода-разработчика установки и его малолетняя дочь.

По данным журналистов, причиной взрыва стала разгерметизация гидродинамического стенда. Ударной волной в здании снесло двери в лаборатории. Всего пострадали пять человек. У трех из них закрытые черепно-мозговые травмы, еще двое отказались от госпитализации.

Сегодня в одном из учебных корпусов политехнического университета случилось ЧП во время лабораторных испытаний.

Министерство территориальной безопасности Прикамья в Telegram-канале сообщило, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии и проходят лечение в медучреждениях Перми.

Ранее два человека пострадали при взрыве освежителя воздуха в магаданской квартире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами