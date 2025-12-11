На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Малофеев объяснил, каким должен быть ИИ в России

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев: у России должен быть суверенный ИИ
close
Илья Питалев/РИА «Новости»

У России должен быть собственный — суверенный искусственный интеллект (ИИ). Западный же может быть упакован в русскую оболочку, но от того он менее западным не становится и остается инструментом влияния. Такое мнение высказал учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев.

«Выход один — суверенный русский ИИ в суверенном русском Интернете. Вся инфраструктура, все содержание этого Интернета должны быть наполнены нашей ДНК. Русский искусственный интеллект создадут люди с русским естественным интеллектом. И обучат на Евангелии, Святых Отцах, Просветителе, Домострое, Ломоносове, Пушкине, Достоевском», — сказал Малофеев.

Он добавил, что ИИ становится мощным оружием информационных войн, а оружие должно быть свое, а не чужое.

9 декабря, выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), президент России Владимир Путин заявил, что бездумное использование возможностей искусственного интеллекта (ИИ) может привести к утрате идентичности.

До этого глава государства отмечал, что модели ИИ начинают оказывать влияние на мировоззрение людей.

Ранее в Кремле высказались об использовании ИИ на прямой линии Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами