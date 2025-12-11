Малофеев объяснил, каким должен быть ИИ в России

У России должен быть собственный — суверенный искусственный интеллект (ИИ). Западный же может быть упакован в русскую оболочку, но от того он менее западным не становится и остается инструментом влияния. Такое мнение высказал учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев.

«Выход один — суверенный русский ИИ в суверенном русском Интернете. Вся инфраструктура, все содержание этого Интернета должны быть наполнены нашей ДНК. Русский искусственный интеллект создадут люди с русским естественным интеллектом. И обучат на Евангелии, Святых Отцах, Просветителе, Домострое, Ломоносове, Пушкине, Достоевском», — сказал Малофеев.

Он добавил, что ИИ становится мощным оружием информационных войн, а оружие должно быть свое, а не чужое.

9 декабря, выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), президент России Владимир Путин заявил, что бездумное использование возможностей искусственного интеллекта (ИИ) может привести к утрате идентичности.

До этого глава государства отмечал, что модели ИИ начинают оказывать влияние на мировоззрение людей.

Ранее в Кремле высказались об использовании ИИ на прямой линии Путина.