В Роспотребнадзоре рассказали о распространении специфических инфекций в России

Глава Роспотребнадзора Попова: специфических инфекционных заболеваний в РФ нет
Виталий Тимкив/РИА Новости

Специфических видов инфекционных заболеваний в России на сегодняшний день не фиксируется, но могут быть завозы. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.

«Никаких специфических не фиксируется… Ну, например, лихорадка оропуш, лихорадка чикунгунья, лихорадка Денге. У нас нет распространения, но такие завозы могут быть», — сказала она.

По словам Поповой, ситуацию с завозом холеры получилось локализовать, а внутренняя передача заболевания в Российской Федерации не допускается.

До этого академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что новых штаммов гриппа в России не выявлено, однако есть случаи тяжелых форм заболевания. По словам Онищенко, сейчас в России наблюдается рост заболеваемости гриппом, однако новых мутаций, которые свидетельствовали бы о возникновении нового штамма, нет.

До этого Telegram-канал Baza писал, что в России зафиксирован резкий рост заражений агрессивным гриппом А. По данным канала, в текущем эпидсезоне одновременно циркулируют два штамма — «свиной» и «гонконгский» грипп А.

Ранее в Челябинской области из-за гриппа ввели карантин во всех медучреждениях.

